Пашинян распорядился выявить отрицающих существование коронавируса
12 июня 2020 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно выявить людей и круги, которые распространяют среди граждан ложную информацию о том, что коронавируса нет. Об этом Пашинян заявил на внеочередном заседании правительства.
Премьер заявил, что этим нужно серьезно заняться и понять цель, связи и мотивы распространяющих дезинформацию. Пашинян призвал правоохранителей заняться этим.
В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.
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