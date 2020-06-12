Пашинян распорядился выявить отрицающих существование коронавируса

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно выявить людей и круги, которые распространяют среди граждан ложную информацию о том, что коронавируса нет. Об этом Пашинян заявил на внеочередном заседании правительства.

Премьер заявил, что этим нужно серьезно заняться и понять цель, связи и мотивы распространяющих дезинформацию. Пашинян призвал правоохранителей заняться этим.

В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.