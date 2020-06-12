Популярные в 90-е тамагочи возвращаются

PanARMENIAN.Net - Японская компания Bandai выпустит новую версию тамагочи - симулятора питомца, который пользовался большой популярностью в 1990-е годы. Модернизированную линейку Tamagotchi ON дополнит коллекция Wonder Garden, которая предоставит пользователям расширенный спектр возможностей для воспитания виртуального питомца, пишет CNN.

Tamagotchi ON Wonder Garden представляет собой более совершенную версию оригинальной игрушки. Новая модель уже доступна к предзаказу в двух цветах – лавандовом и бирюзовом – по 59.99$, а в магазинах она появится 26 июля.

В целом концепт игры практически не изменился: пользователи должны заботиться о виртуальном питомце, однако теперь персонаж может разблокировать и посещать новые локации за пределами своего виртуального дома. В версии Tamagotchi ON Wonder Garden появятся три новых локации, в которых можно будет «встречаться» с другими игроками.

При желании пользователь может вырастить целую династию: в одном устройстве могут уживаться до 16 поколений питомцев.

Бренд Tamagotchi зародился в Японии под крылом компании Bandai в 1996 году и уже через год охватил внимание международной публики. Название симулятора состоит из японских слов «тамаго» (яйцо) и «уотти» (часы). Владельцы виртуальной игрушки могут завести питомца и вести за ним интерактивное наблюдение, ухаживать, следить за здоровьем и настроением, а также осуществлять другие действия, напоминающие взаимодействие с реальным животным.

В 2018 году бренд наконец официально вернулся на мировую арену.