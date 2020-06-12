В Армению прибудут 10 врачей из Франции для помощи в борьбе с Covid-19
12 июня 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 июня спецрейсом из Франции в Армению прибудут десять врачей для помощи в борьбе против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
Он отметил, что помощь предложили и власти Литвы, медики из которой прибудут, скорее всего, на следующей неделе, пишет Aysor.am.
«Из России выражена готовность направить 50 врачей, которые будут работать на месте несколько недель», - отметил министр.
Торосян сообщил также, что ведутся переговоры с европейским офисом ВОЗ, в Армению прибудет или польская, или израильская группа.
Сроки согласовываются.
Ранее стало известно, что Грузия поможет Армении в борьбе с коронавирусом и направит в страну группу врачей. До этого сообщалось, что Литва направит в Армению команду врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.
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