В Армению прибудут 10 врачей из Франции для помощи в борьбе с Covid-19

PanARMENIAN.Net - 12 июня спецрейсом из Франции в Армению прибудут десять врачей для помощи в борьбе против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Он отметил, что помощь предложили и власти Литвы, медики из которой прибудут, скорее всего, на следующей неделе, пишет Aysor.am.

«Из России выражена готовность направить 50 врачей, которые будут работать на месте несколько недель», - отметил министр.

Торосян сообщил также, что ведутся переговоры с европейским офисом ВОЗ, в Армению прибудет или польская, или израильская группа.

Сроки согласовываются.

Ранее стало известно, что Грузия поможет Армении в борьбе с коронавирусом и направит в страну группу врачей. До этого сообщалось, что Литва направит в Армению команду врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.