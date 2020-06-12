В Армении по делу о строительстве крупной автодороги проходит 29 обвиняемых

PanARMENIAN.Net - В Армении по делу о масштабном строительстве автодороги «Север-Юг» проходят 29 человек. Как сообщила пресс-служба прокуратуры строительство дороги «Север-Юг» не было завершено в течение примерно 10 лет, проект не отвечает ожидаемым целям и результатам для граждан, общества и государства.

В настоящее время по делу проходят 29 обвиняемых, в том числе бывшие и нынешние чиновники.

Данные по уголовному делу свидетельствуют о том, что компетентные должностные лица и лица, связанные с программой, допускали нарушения в тендерном процессе, а также имело место неэффективное управление проектом, отсутствие контроля над выполнением работ и т.п., в результате чего проект не был завершен за почти 10 лет.

Отмечается, что в рамках беспрецедентного уголовного дела были раскрыты многочисленные эпизоды должностных и экономических преступлений. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело в отношении 29 человек, четверо из которых являются бывшими должностными лицами, а остальные - руководителями и сотрудниками организаций, участвующих в программе. На текущем этапе расследования выявлен особо крупный ущерб, нанесенный государству в размере 4.2 млрд драмов (более 8.6 млн долларов).

Автодорога «Север-Юг» должна пройти от иранской до грузинской границ Армении, в основном по нынешнему пути, но частично и по новым участкам. Протяженность пути сократится с 556 до 490 километров. Значительно сократится и время в пути, так как на новой трассе будет повышена разрешенная скорость.

Дорога обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. На строительство магистрали «Север-Юг» привлечено $550 млн, из них реализовано более $200 млн.