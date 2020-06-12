Вскоре состоятся несколько рейсов из РФ, Казахстана и Белоруссии в Армению

Вскоре состоятся несколько рейсов из РФ, Казахстана и Белоруссии в Армению
12 июня 2020 - 15:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни состоятся рейсы из России, Казахстана и Белоруссии в Армению. Об этом сообщил Комитета гражданской авиации РА.

Так, 13 июня авиакомпанией Belavia будет осуществлен рейс Минск-Ереван-Минск (время прибытия в Ереван в 02:45, вылет из Еревана – 03:35).

14 июня состоится рейс авиакомпании Scat по маршруту Актау-Ереван-Актау (время прибытия в Ереван в 01:00, вылет из Еревана – 02:30).

В тот же день авиакомпания Belavia осуществит рейс Минск-Ереван-Минск (прибытие в Ереван в 02:45, вылет из Еревана – в 03:35).

Кроме этого, будет осуществлен рейс авиакомпанией Armenia по маршруту Ереван-Ростов-на-Дону-Ереван (вылет из Еревана в 14:00, прибытие – в 18:00).

15 июня будет осуществлен рейс авиакомпании Ural по маршруту Екатеринбург-Ереван-Екатеринбург (прибытие в Ереван в 12:30, вылет из Еревана – в 13:30).

16 июня авиакомпания Red Wings осуществит рейс Санкт-Петербург-Ереван (прибытие в Ереван в 19:30).

«Комитет по туризму сопроводит прибывших пассажиров в места изоляции – по адресам, заранее предоставленным пассажирами. Поэтому просим родственников прибывающих пассажиров во избежание неудобств не приезжать в аэропорт», - говорится в сообщении.

В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
Пашинян назвал драку в парламенте РА отвратительной провокацией
В Армении появился первый очаг коронавируса в доме престарелых
ЕС: Преступления против армянского народа в Османской империи не должны быть забыты
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Жена Зеленского заразилась коронавирусом: Его тест - отрицательный Она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов
Twitter заблокировал более 32,000 пропагандистских аккаунтов из РФ, Турции и Китая В заявлении Twitter 12 июня сказано, что эта сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение политики противодействия манипуляции
В Грузии выявлено 15 случаев коронавируса Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 843
В России за сутки выявили около 9000 случаев заражения коронавирусом Общее число заболевших превысило 511,000 человек