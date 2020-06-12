В Грузии выявлено 15 случаев коронавируса
12 июня 2020 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 843.
Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 3 и достигло 697. Активных пациентов осталось 133, еще 13 человек скончались.
В карантине находится 3026 человек, под наблюдением врачей – 297.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).
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