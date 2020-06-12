Twitter заблокировал более 32,000 пропагандистских аккаунтов из РФ, Турции и Китая

Twitter заблокировал более 32,000 пропагандистских аккаунтов из РФ, Турции и Китая
12 июня 2020 - 18:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Twitter удалила более 32 тысяч активных аккаунтов, на которых, как считают в корпорации, распространялась пропагандистская информация в интересах правительств России, Турции и Китая.

С Россией были связаны 1152 учетные записи - в Twitter полагают, что все они связаны с сайтом «Актуальная политика», который «занимается политической пропагандой внутри России при поддержке государства», пишет Deutsche Welle.

В заявлении Twitter 12 июня сказано, что эта сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение политики противодействия манипуляции, - в частности, за то, что они занимались перепостами и распространением неоригинальной информации в политических целях.

Подавляющая часть удаленных учетных записей - 23,750 активных аккаунтов - была связана с Китаем. Авторы этих страниц на китайском языке прославляли деятельность Коммунистической партии Китая и распространяли манипулятивные или пропагандистские сообщения о пандемии коронавируса, акциях протеста в Гонконге и ситуации в Тайване, объединение которого с Китаем является заявленной целью руководства КНР. Twitter также обнаружил и заблокировал свыше 150 тысяч аккаунтов-ботов , усиливающих виральность китайских пропагандистских постов с помощью ретвитов.

Кроме того, Twitter ликвидировал сеть из 7340 учетных записей, публиковавших посты в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития. Информацию о всех заблокированных учетных записях онлайн-корпорация передала Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).

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