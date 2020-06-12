Жена Зеленского заразилась коронавирусом: Его тест - отрицательный

PanARMENIAN.Net - Супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом – тесты дали положительный результат. Она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов, сообщает офис президента Украины. Тесты президента Владимира Зеленского и детей – отрицательные.

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении и изолирована от членов семьи. В офисе отметили, что первая леди регулярно проходит тестирование, результаты прошлого теста, который делали в начале июня, были отрицательными, пишет «Настоящее время».

«Где и когда могло случиться заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения», – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это страшно».

На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 29,753 случая коронавирусной инфекции. 13,567 человек выздоровели, 870 – умерли.