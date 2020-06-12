Пашинян: Если меня уличат в коррупции, пусть повесят на площади

Пашинян: Если меня уличат в коррупции, пусть повесят на площади
12 июня 2020 - 21:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал повесить его, если он будет уличен в коррупции. Такое заявление он сделал 12 июня на внеочередном заседании Национального собрания РА, отвечая на вопросы депутатов.

Премьер заявил, что вокруг властей Армении и его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия».

По словам Пашиняна, если кто-то будет утверждать, что он теперь в статусе премьера зарабатывает деньги в дополнение к своей зарплате, то это будет ложью.

«Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики», - заявил премьер.

В последнее время распространяется информация о том, что премьер и члены его семьи делают дорогие покупки, в частности, часы за десятки тысяч долларов. Также в соц.сетях появилась информация о якобы приобретенном Пашиняном в Канаде особняке. Позднее выяснилось, что на фото «особняка Пашиняна в Канаде» изображен дом в США, которые не имеет отношения к семье премьера РА.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции
На Украине приняли закон против «воров в законе»
В Грузии введут штраф за нарушение масочного режима
Британская компания проводит рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2 вместо Zoom
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В России за сутки выявили около 9000 случаев заражения коронавирусом Общее число заболевших превысило 511,000 человек
Вскоре состоятся несколько рейсов из РФ, Казахстана и Белоруссии в Армению Пассажиров отправят в места самоизоляции
В Армении умирает 90% подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с Covid-19 Среди крайне тяжелых случаев смертность достигает 70%
В Армении по делу о строительстве крупной автодороги проходит 29 обвиняемых Среди них есть бывшие чиновники