Пашинян: Если меня уличат в коррупции, пусть повесят на площади
12 июня 2020 - 21:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал повесить его, если он будет уличен в коррупции. Такое заявление он сделал 12 июня на внеочередном заседании Национального собрания РА, отвечая на вопросы депутатов.
Премьер заявил, что вокруг властей Армении и его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия».
По словам Пашиняна, если кто-то будет утверждать, что он теперь в статусе премьера зарабатывает деньги в дополнение к своей зарплате, то это будет ложью.
«Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики», - заявил премьер.
В последнее время распространяется информация о том, что премьер и члены его семьи делают дорогие покупки, в частности, часы за десятки тысяч долларов. Также в соц.сетях появилась информация о якобы приобретенном Пашиняном в Канаде особняке. Позднее выяснилось, что на фото «особняка Пашиняна в Канаде» изображен дом в США, которые не имеет отношения к семье премьера РА.
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