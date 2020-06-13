Собянин рекомендовал не ходить на парад Победы в Москве
13 июня 2020 - 10:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору», - подчеркнул градоначальник. «Никакой массовки, зрителей там не должно быть», - добавил он. По словам Собянина, массовые мероприятия в городе пока запрещены, пишет Deutsche Welle.
Он также призвал пока не приезжать в столицу из других городов.
С 9 июня в Москве официально отметили самоизоляцию и пропускной режим, а также разрешили всем, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, без ограничений выходить на улицу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, что будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
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