Собянин рекомендовал не ходить на парад Победы в Москве

PanARMENIAN.Net - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору», - подчеркнул градоначальник. «Никакой массовки, зрителей там не должно быть», - добавил он. По словам Собянина, массовые мероприятия в городе пока запрещены, пишет Deutsche Welle.

Он также призвал пока не приезжать в столицу из других городов.

С 9 июня в Москве официально отметили самоизоляцию и пропускной режим, а также разрешили всем, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, без ограничений выходить на улицу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, что будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.