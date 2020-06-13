В Армении началось исследование распространенности антител к Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении стартовали исследования о распространенности антител к коронавирусу. Об этом сообщил Минздрав РА.

Программу проводит Американский университет в Армении в сотрудничестве с Минздравом, Республиканским центром профилактики СПИД, а также с совместной программой ООН по вопросам ВИЧ/СПИД.

Целью исследования является выяснение распространенности антител к вирусу у медперсонала, работающего с пациентами с Covid-19. В исследование будут вовлечены как сотрудники больниц, так и первичного звена системы здравоохранения, которые в настоящее время занимаются лечением и уходом за больными с коронавирусом.

Соответствующий вопросник исследования был подготовлен на основе указателя ВОЗ. Следующий этап исследований планируется провести среди населения.

В Армении к 13 июня число зараженных коронавирусом достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568. Общее число выздоровевших составляет 6081. Умерли от последствий коронавируса 264 человека, еще 91 - от других заболеваний.