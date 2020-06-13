В Армении началось исследование распространенности антител к Covid-19
13 июня 2020 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении стартовали исследования о распространенности антител к коронавирусу. Об этом сообщил Минздрав РА.
Программу проводит Американский университет в Армении в сотрудничестве с Минздравом, Республиканским центром профилактики СПИД, а также с совместной программой ООН по вопросам ВИЧ/СПИД.
Целью исследования является выяснение распространенности антител к вирусу у медперсонала, работающего с пациентами с Covid-19. В исследование будут вовлечены как сотрудники больниц, так и первичного звена системы здравоохранения, которые в настоящее время занимаются лечением и уходом за больными с коронавирусом.
Соответствующий вопросник исследования был подготовлен на основе указателя ВОЗ. Следующий этап исследований планируется провести среди населения.
В Армении к 13 июня число зараженных коронавирусом достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568. Общее число выздоровевших составляет 6081. Умерли от последствий коронавируса 264 человека, еще 91 - от других заболеваний.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз Противник произвел более 900 выстрелов
В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек Общее число выявленных случаев в Арцахе достигло 78
ВОЗ: Мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины По словам ученого, все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс
Ефремов записал видеообращение: Он извинился и признал, что сел за руль пьяным На видео Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить