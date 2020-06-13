Ефремов записал видеообращение: Он извинился и признал, что сел за руль пьяным

PanARMENIAN.Net - Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП, в котором погиб водитель другой машины Сергей Захаров, записал видеообращение к его родственникам. В видеоролике артист признает, что был пьян, просит прощения у семьи погибшего и обещает, что не будет пытаться избежать наказания.

Ефремов до этого момента практически не комментировал случившееся. Единственный раз он высказался в суде во время избрания ему меры пресечения. Актер назвал случившееся чудовищным и согласился с предъявленным ему обвинением, пишет BBC.

Видеообращение артиста опубликовано на канале проекта «Гражданин поэт» в YouTube. Оно озаглавлено «Обращение к людям». В нем Ефремов признает, что в момент ДТП был пьян и что садиться за руль в таком виде непростительно.

На видео Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить, и просит прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, хотя, по его словам, понимает, что они его не простят. Также актер обещает оказать им материальную помощь в случае, если они согласятся ее принять хотя бы «потом». По его словам, тем самым он хочет «не откупится, а искупить».

Ефремов обещает, что не будет «отмазываться и включать какие-то свои связи». «Да и как тут отмажешься, когда все все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока, - добавляет он. - Это не кино, назад не отмотаешь. Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с грузовым отсеком. Водитель грузовика, работавший курьером, умер утром в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. Медицинское освидетельствование показало 2.1 промилле алкоголя в крови Ефремова, что примерно равно бутылке водки. Кроме того, в анализах были обнаружены следы наркотических веществ.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет заключения. Он находится под домашним арестом до 9 августа.