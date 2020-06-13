ВОЗ: Мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины

PanARMENIAN.Net - Мутация коронавируса никак не повлияет на эффективность потенциальной вакцины против Covid-19. Об этом заявил главный ученый из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По его словам, все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс и новый коронавирус не является исключением, пишет CNN.

Дело в том, что мутации обнаружили только в тех частицах вируса которые никоим образом не влияют на иммунный ответ.

«В тех частях вируса, которые могут изменить эффективность вакцины (остроконечный белок, связывающий рецептор) – мутации не выявлены», – заявил Сваминатан.

Ученый добавил, что вирусы продолжают меняться, и человечество должно это отслеживать. Поскольку коронавирус мутирует, в разных странах мира он отличается. Сваминатан заявил, что эти изменения не столь существенны, чтобы это как-то влияло на действие вакцины.

«Также хорошо испытать одну вакцину во многих различных странах, потому что это разные популяции, различные генетики, различные факторы риска, и ВОЗ очень хотел бы видеть кандидатов (вакцин – ред.), которые разрабатывают и тестируют во многих странах», – отметил Сваминатан.

Сейчас по всему миру разрабатывают около 200 потенциальных вакцин против коронавируса. 10 из них уже тестируют на людях.