В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Трое из зараженных - жители Степанакерта. Один из них не имеет отношения к ранее подтвержденным случаям, он вернулся в Арцах из Армении, и после обращения к врачам выяснилось, что у него коронавирус. Два других жителя Степанакерта, у которых подтвердилось заболевание, ранее были в контакте с вирусоносителями. Остальные семь новых инфицированных граждан - из общин Гадрутского района, они были заражены во время траурной церемонии.

Общее число выявленных случаев в Арцахе достигло 78. Выздоровели еще 11 человек, всего - 54.

Изолирован 91 человек, общее количество тестов - 1284.

В Армении к 13 июня число зараженных коронавирусом достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568. Общее число выздоровевших составляет 6081. Умерли от последствий коронавируса 264 человека, еще 91 - от других заболеваний.