В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек
13 июня 2020 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Трое из зараженных - жители Степанакерта. Один из них не имеет отношения к ранее подтвержденным случаям, он вернулся в Арцах из Армении, и после обращения к врачам выяснилось, что у него коронавирус. Два других жителя Степанакерта, у которых подтвердилось заболевание, ранее были в контакте с вирусоносителями. Остальные семь новых инфицированных граждан - из общин Гадрутского района, они были заражены во время траурной церемонии.
Общее число выявленных случаев в Арцахе достигло 78. Выздоровели еще 11 человек, всего - 54.
Изолирован 91 человек, общее количество тестов - 1284.
В Армении к 13 июня число зараженных коронавирусом достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568. Общее число выздоровевших составляет 6081. Умерли от последствий коронавируса 264 человека, еще 91 - от других заболеваний.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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