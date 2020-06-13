ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз
13 июня 2020 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 95 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 900 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР, придерживаясь режима прекращения огня, продолжают четко выполнять поставленные боевые задачи.
В период с 31 мая по 6 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1000 выстрелов.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ВОЗ: Мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины По словам ученого, все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс
Ефремов записал видеообращение: Он извинился и признал, что сел за руль пьяным На видео Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить
В Армении число активных больных Covid-19 превысило 9500 Число случаев заболевания в стране достигло 16,004
В Армении началось исследование распространенности антител к Covid-19 Целью исследования является выяснение распространенности антител к вирусу у медсотрудников