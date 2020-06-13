ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз
13 июня 2020 - 14:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 95 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 900 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР, придерживаясь режима прекращения огня, продолжают четко выполнять поставленные боевые задачи.

В период с 31 мая по 6 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1000 выстрелов.

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