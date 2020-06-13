В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса
13 июня 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 851.
Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 5 и достигло 702. Активных пациентов осталось 136, еще 13 человек скончались.
В карантине находится 2795 человек, под наблюдением врачей – 252.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.
Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).
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