В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 851.

Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 5 и достигло 702. Активных пациентов осталось 136, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 2795 человек, под наблюдением врачей – 252.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.

Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).