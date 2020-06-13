Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000

PanARMENIAN.Net - В России выявлено 8706 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 520,129. За сутки в стране умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии скончались 6829 человек.

За прошедшие сутки полностью выздоровел 5271 человек, переболевший коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 274,641 человек. Продолжают лечение 238,659 больных, пишут «Ведомости».

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1493 человек. Общее число заболевших в столице достигло 204,428. За минувшие сутки в городе выздоровели 1534 больных, лечение продолжают 81,639 человек. За сутки умерли 44 больных с коронавирусом, за все время погиб 3231 человек.

В мире коронавирус обнаружен более чем у 7.6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2 млн случаев занимают США.