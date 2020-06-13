Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране

Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
13 июня 2020 - 15:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В Лондоне из опасений перед действиями агрессивно настроенных участников антирасистских протестов 12 июня обшили щитами памятник легендарному премьер-министру Уинстону Черчиллю перед зданием британского парламента. Ранее демонстранты закрасили его имя на постаменте и написали «был расистом». В преддверии новых демонстраций защитную обшивку также установили вокруг памятника погибшим в Первой мировой войне солдатам - кенотафа на правительственной улице Уайтхолл.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «абсурдными и позорными» нападки на исторические памятники, призвав не подвергать редактуре и цензуре прошлое страны, пишет Deutsche Welle.

Возведенные минувшими поколениями памятники напоминают о прошлом и всех сделанных ошибках, и «снести их - значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений», заявил глава британского парламента.

Джонсон напомнил о вкладе Черчилля в спасение Великобритании и всей Европы от «тирании фашизма и расизма». Политик иногда высказывал идеи, недопустимые в современном обществе, но он «был героем и полностью заслуживает памятника», подчеркнул Джонсон.

Массовые акции протеста в Великобритании и против расовой дискриминации и полицейского произвола прошли после гибели в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Они сопровождались столкновениями с полицией и актами вандализма. В Бристоле демонстранты снесли с постамента памятник бригадному генералу в армии Конфедерации во время гражданской войны в США Эдварду Колстону и сбросили его в реку. Власти города уже достали памятник из воды и намерены поместить его в музей. В Лондоне протестующие демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

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