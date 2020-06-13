Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»

PanARMENIAN.Net - Словенские власти ввели с 13 июня обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой», в том числе из Армении. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте правительства.

«С 13 июня 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологических условий, независимо от гражданства или наличия (словенского) вида на жительство, для всех лиц, прибывающих в Словению из перечисленных ниже стран, назначается 14-дневный карантин», - отмечается в документе, пишет ТАСС.

В подготовленный на основе данных Национального института общественного здоровья Словении список эпидемиологически опасных стран вошли 29 государств: Андорра, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Габон, Джибути, Доминиканская Республика, Иран, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Молдавия, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Россия, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сингапур, США, Чили, Швеция и ЮАР.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1488, умерли 109 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции. Премьер-министр Словении Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории республики.

Теперь границы Словении открыты для туристов из стран ЕС. Снова работают рестораны и бары, предприятия туристической сферы, разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек.