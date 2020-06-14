В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов

В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов
14 июня 2020 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 14 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 663 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,667, из которых активных кейсов - 10,093.

За сутки вылечились 133 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6214.

От последствий вируса за сутки умерло 5 человек. Всего летальных исходов 269 - от коронавируса, еще 91 - от других заболеваний.

За все время проведено более 82 тысяч тестов.

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