Зограбян: Лидера «Процветающей Армении» хотят лишить депутатской неприкосновенности
15 июня 2020 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Член партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что «принято политическое решение», в рамках которого генпрокурор Армении 16 июня в Национальном собрании РА должен выступить с ходатайством о лишении лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и привлечении к делу в качестве обвиняемого.
По словам Зограбян, у генерального прокурора Армении Артура Давтяна «еще есть шанс не выполнять политический заказ».
14 июня стало известно о трех уголовных делах, фигурантом которых стал Гагик Царукян. Дела касаются незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса, случаев раздачи взятки во время парламентских выборов 2017 года и незаконном присвоении земельных участков. В доме Царукяна провели обыск, после чего был проведен 9-часовой допрос с его участием в Службе национальной безопасности. Сам Царукян считает, что он стал жертвой политических преследований.
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