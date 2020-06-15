В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли

PanARMENIAN.Net - В Армении 15 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусом, еще 19 пациентов умерли. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 17,064, из которых активных кейсов - 10,409.

За сутки вылечились 62 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6276.

От последствий вируса за сутки умерло 16 человек, еще 3 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 285 - от коронавируса, еще 94 - от других заболеваний.

За все время проведено более 83.5 тысяч тестов.