Израиль хочет купить вакцину от коронавируса компании Афеяна
15 июня 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль ведет переговоры о закупке вакцины против коронавируса от американской компании Moderna, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян. Как сообщил Минздрав Израиля, страна находится на продвинутом этапе переговоров с компанией Moderna, которая сейчас фирма завершает клинические испытания вакцины, пишет «Вести-Израиль».
Предполагается, что к массовому производству вакцины приступят в сентябре. Если тестирование вакцины завершится успехом, то компания сразу приступит к массовому производству вакцины. К середине 2021 года Moderna предполагает произвести миллиард ее доз.
Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.
Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».
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