Армянский патриарх Константинополя призвал выделить в соборе Святой Софии место для христиан

Армянский патриарх Константинополя призвал выделить в соборе Святой Софии место для христиан
15 июня 2020 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Архиепископ Константинопольского Патриархата Армении Саак Машалян прокомментировал указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении знаменитого византийского собора Святой Софии (Айя София) в Стамбуле в мечеть, призвав выделить отдельное место для проведения христианских религиозных церемоний, пишет Daily Sabah.

По словам Машаляна, стены этого храма, которые слышали исламские молитвы в течение 500 лет и христианские молитвы в течение 1000 лет, все еще могут сочетать христианские и исламские молитвы и религиозные церемонии. Как добавил патриарх, собор Святой Софии станет символом мира, и весь мир будет приветствовать Турцию за ее проявление «миролюбия и зрелости».

Ранее Эрдоган заявили о желании превратить в мусульманскую мечеть собор Святой Софии в Стамбуле (в Турции его называют Айя-София).

Бывший православный храм византийских времен уже был превращен в мечеть после захвата Константинополя османами, но сейчас это музей и памятник ЮНЕСКО.

Президент Эрдоган поручил помощникам изучить возможность снова сделать там мечеть. 2 июля Госсовет Турции должен вынести свой вердикт по этому щекотливому вопросу.

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