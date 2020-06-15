Одному из богатейших людей Армении светит уголовное преследование: Что важно знать о противостоянии премьера и олигарха

PanARMENIAN.Net - С 14 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) РА провели обыски в особняке одного из богатейших людей Армении, лидера второй по числу мандатов в Национальном собрании РА фракции, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. После обыска Царукян заявил собравшимся у дома сторонникам, что его преследование политически мотивировано и что он будет «сыном падшей женщины», если отступит, и отправился на 9-часовой допрос в СНБ.

Утром 15 июня, спустя сутки акций протеста сторонников Царукяна у СНБ, депутат его фракции Наира Зограбян заявила, что генпрокурор собирается обращаться в парламент с ходатайством о прекращении депутатской неприкосновенности Царукяна. Царукян является фигурантом нескольких громких уголовных дел, среди которых «незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, организациям или государству» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах». СНБ распространила два документа, которые, как сообщается, подтверждают участие партии в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, а также случаи незаконной предпринимательской деятельности без предусмотренной законом лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб почти в 30 миллиардов драмов (порядка 60 млн долларов). В деле, в частности, фигурируют казино и развлекательно-игровые центры, принадлежащие Царукяну. По третьему уголовному делу компания, связанная с Гагиком Царукяном, незаконно присвоила земельные участки. Государству был нанесен ущерб в 342 млн драмов (порядка 685 тысяч долларов).

Царукян и сторонники оценивают произошедшее как «политическое преследование со стороны властей», спровоцированное тем, что 5 июня на собрании партии Гагик Царукян обвинил правительство премьер-министра РА Никола Пашиняна в провале во всех сферах деятельности и заявил, что оно не сумело осуществить реформы в экономике, а также потерпело полную неудачу в борьбе с пандемией коронавируса. Он также сказал, что правительство следует немедленно заменить «на 100%».

Царукян примкнул к Пашиняну в апреле 2018 года, когда в результате «бархатной революции» в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Тогда Пашинян и Царукян создали коалицию. Однако уже в октябре того же года политические пути Царукяна и Пашиняна разошлись, когда армянский парламент обсуждал предложенный лишившейся власти после «бархатной революции» Республиканской партией Армении законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания». Изначально поправка в закон касалась лишь необходимости обязательного присутствия представителя правительства на заседаниях Национального собрания при обсуждении законопроектов, получивших положительное заключение правительства. Однако поздно вечером 1 октября – после принятия в первом чтении, в закон были внесены изменения, поставившие страну на грань новых внутриполитических волнений. Тогда вторая по величине фракция «Царукян» не поддержала Пашиняна, и отношения двух сил вновь испортились. По результатам внеочередных выборов ППА набрала около 8% голосов и оказалась второй силой в парламенте после набравшей около 71% коалиции «Мой шаг» Пашиняна.

Между тем пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян в ответ на вопрос «Радио Азатутюн» об оценке премьер-министра процессов вокруг Царукяна отметила, что происходящие события находятся в правовом поле. Что касается того, что произошло возле здания СНБ, то, по словам Мане Геворкян, ей непонятно, когда депутаты крупнейшей оппозиционной фракции предпринимают такие шаги в чрезвычайных ситуациях, когда запрещены собрания, ставя под угрозу здоровье граждан. Между тем, как отметила пресс-секретарь премьер-министра, в таких условиях они должны быть примером для других граждан.

А глава аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что заявление Царукяна о необходимости полной смены правительства было обусловлено завершением расследования уголовных дел в его отношении.

«Депутаты ППА продолжают утверждать, будто действия правоохранителей обусловлены «соответствующим» заявлением Г. Царукяна. На самом же деле это заявление напрямую связано с завершением уголовного расследования. Перед законом все равны, и отныне это необратимо», - написал он.