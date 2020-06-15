Семья жертвы ДТП с Ефремовым отказалась от его помощи: Адвокат актера объяснил причины

Семья жертвы ДТП с Ефремовым отказалась от его помощи: Адвокат актера объяснил причины
15 июня 2020 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ семьи погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова принять помощь чьим-то «грязным пиаром».

«Когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение», - отметил защитник. Он добавил, что Ефремов «не олигарх», и если бы потерпевшей стороне объяснили, чем это закончится, она не отказалась бы от помощи, пишет РБК.

По его словам, до суда потерпевшие могут получить «определенную материальную, моральную помощь», однако она не освободит актера от уголовной ответственности. «К сожалению, кто-то себе грязный пиар делает. Будет страдать потерпевшая сторона», - сказал Пашаев.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Свою вину он признал. Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней после аварии актер записал видео с извинениями перед семьей погибшего, в котором сообщил, что хочет помочь родным Захарова, и это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.

Photo. Ria Novosti
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