Семья жертвы ДТП с Ефремовым отказалась от его помощи: Адвокат актера объяснил причины
15 июня 2020 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ семьи погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова принять помощь чьим-то «грязным пиаром».
«Когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение», - отметил защитник. Он добавил, что Ефремов «не олигарх», и если бы потерпевшей стороне объяснили, чем это закончится, она не отказалась бы от помощи, пишет РБК.
По его словам, до суда потерпевшие могут получить «определенную материальную, моральную помощь», однако она не освободит актера от уголовной ответственности. «К сожалению, кто-то себе грязный пиар делает. Будет страдать потерпевшая сторона», - сказал Пашаев.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Свою вину он признал. Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.
Спустя несколько дней после аварии актер записал видео с извинениями перед семьей погибшего, в котором сообщил, что хочет помочь родным Захарова, и это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.
Photo. Ria Novosti
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Одному из богатейших людей Армении светит уголовное преследование: Что важно знать о противостоянии премьера и олигарха Царукян и сторонники оценивают произошедшее как «политическое преследование со стороны властей»
В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли Число случаев заболевания в стране достигло 17,064
Зограбян: Лидера «Процветающей Армении» хотят лишить депутатской неприкосновенности По словам Зограбян, у Армении Артура Давтяна «еще есть шанс не выполнять политический заказ».
В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов Число случаев заболевания в стране достигло 16,667