Наталия Орейро оформляет российское гражданство

PanARMENIAN.Net - Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине - ред.) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», - сказала Орейро.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», - подчеркнула она.

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет юная актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.

Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.