Наталия Орейро оформляет российское гражданство
15 июня 2020 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине - ред.) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», - сказала Орейро.
Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».
«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», - подчеркнула она.
Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет юная актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.
Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.
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