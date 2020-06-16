Парламент Армении рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Царукяна

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на зaседании 16 июня обсуждает вопрос о лишении депутатской неприкосновенности одного из богатейших людей страны, лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна.

Генпрокуратура собирается привлечь Царукяна по делу о предвыборных взятках.

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Сторонники Царукяна называют происходящее беспределом и проявлением․

Утром 16 июня Служба национальной безопасности заявила об очередных доказательства о предвыборных взятках – в этот раз, задействованных на выборых Совета старейшин Еревана 2017 года. Согласно СНБ, 100-120 тысяч человек получили столичную прописку и проголосовали на выборах.