Парламент Армении рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Царукяна
16 июня 2020 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на зaседании 16 июня обсуждает вопрос о лишении депутатской неприкосновенности одного из богатейших людей страны, лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна.
Генпрокуратура собирается привлечь Царукяна по делу о предвыборных взятках.
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Сторонники Царукяна называют происходящее беспределом и проявлением․
Утром 16 июня Служба национальной безопасности заявила об очередных доказательства о предвыборных взятках – в этот раз, задействованных на выборых Совета старейшин Еревана 2017 года. Согласно СНБ, 100-120 тысяч человек получили столичную прописку и проголосовали на выборах.
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Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
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