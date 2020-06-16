В Армении выявлено 425 новх случаев коронавируса
16 июня 2020 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 16 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 425 новых случаев заражения коронавирусом, 8 пациентов умерли от вируса, еще двое зараженных – от иных болезней. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 17,489, из которых активных кейсов - 10,259.
За сутки вылечились 295 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6571.
От последствий вируса за сутки умерло 16 человек, еще 3 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 293 - от коронавируса, еще 96 - от других заболеваний.
За все время проведено более 85 тысяч тестов.
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