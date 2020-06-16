Царукяна лишили депутатской неприкосновенности
16 июня 2020 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 87 голосами «За» лишил депутатской неприкосновенности одного из богатейших людей страны, главу партии «Процветаюшая Армения» Гагика Царукяна.
В голосовании участвовали только депутаты правящей фракции «Мой шаг» - оппозиционные «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» бойкотировали голосование.
Гагика Царукяна хотят подвергнуть уголовному преследованию по делу о скупке голосов на выборах 2017 года. ППА оценивает происходящее как политическое преследование.
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Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
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