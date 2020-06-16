I квартал кризиса - без сокращений: Заявление Совета директоров группы компаний «Галакси»

PanARMENIAN.Net - Совет директоров группы компаний «Галакси» выступил с заявлением, обратившись к своим сотрудникам. В нем, в частности, сказано:

«В условиях пандемии мировая экономика сегодня подвергается серьезным испытаниям. Ситуация особенно разрушительна для сектора продаж и обслуживания: эти последствия сказались и на нас – компании, входящие в состав «Галакси» уже понесли значительные убытки. В дополнение к экономическому кризису, вызванному коронавирусом, группу компаний «Галакси» вовлекли в незаконные процессы, предпринимаются попытки подорвать целостность группы компаний, а основатели компании, гаранты стабильности бизнеса, подвергаются незаконным преследованиям. Все это, безусловно, у многих вызвало двойное беспокойство.

Это обращение, конечно же, не может облегчить ваше беспокойство. Однако посредством итогов квартала и уже зафиксированных фактических результатов мы хотим заверить вас в том, что даже при самом сложном кризисе группа компаний «Галактики» с честью преодолеет все сложности и преграды, а также сохранит единство команды.

В этом контексте считаем важным подчеркнуть следующее:

1. Из-за пандемии в условиях ограничений на деятельность предприятий в первом квартале кризиса (15 марта -15 июня) мы подводим итоги без ущерба для целостности команды. Мы добровольно приняли решение сделать даже невозможное для того, чтобы ни один сотрудник группы компаний, который был вынужден уйти в вынужденный простой из-за сложившейся ситуации, не выпал из системы, и для этого мы дополнительно выделили в общей сложности около 200 000 000 драмов для фонда заработной платы.

2. Из-за пандемии и незаконных действий, предпринятых против группы компаний «Галакси», нам пришлось остановить и сократить все затраты, предусмотренные на развитие бизнеса, только чтобы противостоять кризису. Это было, конечно, трудное, но необходимое решение.

3. В дополнение ко всему, мы продолжили наши усилия по оказанию помощи нашему государству путем реализации программ социальной ответственности для наших бенефициаров с особыми потребностями, конечно же, эти программы были реализованы без рекламы. Это наш долг и ответственность перед нашей страной и народом: программы социальной ответственности будут продолжаться, несмотря ни на что.

Дорогие коллеги, сегодня мы переживаем времена, полные испытаний, и, конечно же, нас ждут трудные решения. Важно помнить, что в первую очередь – человек, а потом уже бизнес. Все наши решения будут приняты в интересах нашей команды и на благо страны».