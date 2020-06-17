В Армении 544 новых случаев коронавируса, 12 человек умерло
17 июня 2020 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 16 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 544 новых случаев заражения коронавирусом, 9 пациентов умерли от вируса, еще трое зараженных – от иных болезней. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 18,033, из которых активных кейсов - 10,818.
За сутки вылечились 243 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6814.
Всего летальных исходов 302 - от коронавируса, еще 99 - от других заболеваний.
За все время проведено более 87 тысяч тестов.
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