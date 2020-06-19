В Армении 459 новых случаев коронавируса и 19 смертей
19 июня 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки было выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом, при этом еще 706 человек выписались. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и предотвращению заболеваний республики.
За сутки умерло 19 больных с Covid-19. В случае 9 пациентов смерть наступила от других болезней, 10 пациентов умерли от вируса.
Всего от коронавируса в стране скончались 319 человек, еще 110 больных умерли от иных причин.
В стране по состоянию на утро 19 июня 10,462 активных кейсов. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 19,157 случаев заражения.
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