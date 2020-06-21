560 новых случаев коронавируса в Армении: Еще 19 пациентов умерли

PanARMENIAN.Net - В Армении 21 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 560 новых случаев заражения коронавирусом, еще 19 пациентов умерли. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 20,268, из которых активных кейсов - 10,802.

За сутки вылечились 148 пациента. Общее число выздоровевших составляет 9002.

От последствий вируса за сутки умерло 18 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 350 - от коронавируса, еще 114 - от других заболеваний.

За все время проведено 95,754 тестов.