560 новых случаев коронавируса в Армении: Еще 19 пациентов умерли
21 июня 2020 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 21 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 560 новых случаев заражения коронавирусом, еще 19 пациентов умерли. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 20,268, из которых активных кейсов - 10,802.
За сутки вылечились 148 пациента. Общее число выздоровевших составляет 9002.
От последствий вируса за сутки умерло 18 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 350 - от коронавируса, еще 114 - от других заболеваний.
За все время проведено 95,754 тестов.
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