Японский новый тест на коронавирус показывает результат за 30 минут

Японский новый тест на коронавирус показывает результат за 30 минут
22 июня 2020 - 10:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi официально объявила 22 июня о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов.

Тест основан на пробе слюны, и по точности, как утверждается, он не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета, пишет ТАСС.

Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.

В Японии общее число инфицированных коронавирусом превысило 18,600 человек, умерли почти 970 пациентов.

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