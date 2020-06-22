Японский новый тест на коронавирус показывает результат за 30 минут
22 июня 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi официально объявила 22 июня о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов.
Тест основан на пробе слюны, и по точности, как утверждается, он не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета, пишет ТАСС.
Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.
В Японии общее число инфицированных коронавирусом превысило 18,600 человек, умерли почти 970 пациентов.
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