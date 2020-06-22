В Армении число случаев коронавируса превысило 20,500: Активных больных - около 11,000

PanARMENIAN.Net - В Армении 22 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 20,588, из которых активных кейсов - 10,980.

За сутки вылечились 129 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 9131.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 3 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 360 - от коронавируса, еще 117 - от других заболеваний.

За все время проведено 96,843 теста.