ВОЗ: За сутки в мире зарегистрирован рекордный прирост случаев коронавируса
22 июня 2020 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183,000 заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. Лидерами стали Бразилия (55,000), США (37,000) и Индия (15,000).
За сутки умерли 4700 человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181,000 заразившихся, пишет «Коммерсантъ».
Всего в мире зарегистрировано 8.7 млн заражений Covid-19, следует из отчета организации. Число умерших почти достигает 462 тыс.
Лидеры по числу заразившихся: США — 2.2 млн, Бразилия — 1 млн, Россия — 585 тыс, Индия — 410 тыс, Великобритания — 303 тыс.
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