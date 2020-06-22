Генпрокуратура РА обжалует решение по аресту Царукяна

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Армении 21 июня получила и изучила решение суда общей юрисдикции Еревана, отказавшего в аресте председателя партии «Процветающая Армения» и второй по численности одноименной фракции в парламенте, одного из самых богатых людей страны Гагика Царукяна. Об этом написал на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

По его словам, генпрокуратура обжалует это решение в Апелляционном суде.

Суд общей юрисдикции в Ереване 21 июня принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте Гагика Царукяна. Своим решением суд первой инстанции оставил на свободе одного из богатейших людей в стране, которого 16 июня парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест.

«Суд проигнорировал и не оценил по существу представленные в ходатайстве основания для ареста», - заявили в генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, таким основанием, в частности, являются риски, связанные с возможностями Царукяна препятствовать процессу следствия, если он будет находиться на свободе.

Царукяну было предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов. Сам Гагик Царукян заявляет, что дела полностью сфабрикованы и являются «политическим преследованием» за острую критику деятельности правительства премьера Никола Пашиняна и призыв немедленно сместить весь состав кабинета министров.