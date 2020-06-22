В Армению прибыла первая группа врачей из РФ для борьбы с коронавирусом
22 июня 2020 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 июня специальным чартерным рейсом в Армению прибыла первая группа российских врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав Армении.
Отмечается, что на призыв министерства здравоохранения РА откликнулись около 50 российских врачей. Согласно установленной последовательности, они прибудут в Армению отдельными специализированными группами.
Прибытие следующей группы врачей запланировано на начало июля.
Кроме того, данным рейсом в Армению доставлены подаренные министерству здравоохранения медицинское оборудование и партия средств индивидуальной защиты.
Минздрав Армении выразил благодарность благотворительному фонду «ВИВА» и члену попечительского совета организации, доктору медицинских наук Георгию Мелконяну за пожертвование.
Ранее в Армению прибыли врачи из Франции и Литвы для содействия в борьбе с коронавирусом. Грузия также вскоре планирует направить в Армению медперсонал.
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