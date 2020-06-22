Парламент Армении собирается обсудить проект о смещении председателя КС

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 июня созывает внеочередное заседание для обсуждения проекта закона о замене председателя Конституционного суда и судей.

Внеочередное заседание назначено на 13:00.

Законопроект предложили депутаты правящей фракции «Мой шаг». Если он будет одобрен, пребывание в должности судей КС Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна будет прекращено, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян останется лишь на должности члена КС.

В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращаются».

Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.