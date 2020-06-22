22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван

22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван
22 июня 2020 - 11:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Очередной чартерный рейс авиакомпании «Ред Вингс» из Москвы в Ереван состоится 22 июня. Об этом сообщает посольство Армении в РФ.

Вылет запланирован из аэропорта Домодедово в 18.00.

Занесенные в список граждане Армении, которые по телефону подтвердили готовность воспользоваться данным рейсом, могут приобрести авиабилеты из кассы, стоимость билета - 13,000 рублей.

После прибытия в Ереван граждане на 14 дней отправятся на самоизоляцию.

Ранее посольство Армении в РФ сообщало, что с начала эпидемии коронавируса более 25,000 граждан РА подали заявку на возвращение из России.

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