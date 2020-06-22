22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван
22 июня 2020 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Очередной чартерный рейс авиакомпании «Ред Вингс» из Москвы в Ереван состоится 22 июня. Об этом сообщает посольство Армении в РФ.
Вылет запланирован из аэропорта Домодедово в 18.00.
Занесенные в список граждане Армении, которые по телефону подтвердили готовность воспользоваться данным рейсом, могут приобрести авиабилеты из кассы, стоимость билета - 13,000 рублей.
После прибытия в Ереван граждане на 14 дней отправятся на самоизоляцию.
Ранее посольство Армении в РФ сообщало, что с начала эпидемии коронавируса более 25,000 граждан РА подали заявку на возвращение из России.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Парламент Армении в первом чтении принял проект о смещении председателя КС «За» проголосовали 89 депутатов
В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса Всего в стране выявлены 12,729 случаев инфицирования коронавирусом
Из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19 Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня
В Италии зафиксирована самая низкая суточная смертность от Covid-19 с начала марта Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 224