В Италии зафиксирована самая низкая суточная смертность от Covid-19 с начала марта

В Италии зафиксирована самая низкая суточная смертность от Covid-19 с начала марта
22 июня 2020 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 24 человека. Это самый низкий показатель в стране со 2 марта, пишет CNN.

Позже в марте от коронавируса умирали сотни человек в день, максимальное число летальных исходов составило 969 человек.

Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 224, половина из них зафиксирована в области Ломбардия. Более 20 человек заразились в Пьемонте и Эмилии-Романье, в остальных областях суточный прирост составляет менее 10 случаев, в семи случаев заболевания не отмечено.

По данным департамента гражданской защиты Италии, коронавирус стал причиной смерти в общей сложности 34,634 человек. Общее число инфицированных достигло 238,499. Выздоровели с начала пандемии 182,893 человек, за сутки - 440 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек.

Photo: Getty Images
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции
Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»
Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Парламент Армении в первом чтении принял проект о смещении председателя КС «За» проголосовали 89 депутатов
Из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19 Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня
22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван Вылет запланирован из аэропорта Домодедово в 18.00
Парламент Армении собирается обсудить проект о смещении председателя КС Внеочередное заседание назначено на 13:00