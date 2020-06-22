В Италии зафиксирована самая низкая суточная смертность от Covid-19 с начала марта

PanARMENIAN.Net - В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 24 человека. Это самый низкий показатель в стране со 2 марта, пишет CNN.

Позже в марте от коронавируса умирали сотни человек в день, максимальное число летальных исходов составило 969 человек.

Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 224, половина из них зафиксирована в области Ломбардия. Более 20 человек заразились в Пьемонте и Эмилии-Романье, в остальных областях суточный прирост составляет менее 10 случаев, в семи случаев заболевания не отмечено.

По данным департамента гражданской защиты Италии, коронавирус стал причиной смерти в общей сложности 34,634 человек. Общее число инфицированных достигло 238,499. Выздоровели с начала пандемии 182,893 человек, за сутки - 440 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек.