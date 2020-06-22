В Италии зафиксирована самая низкая суточная смертность от Covid-19 с начала марта
22 июня 2020 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 24 человека. Это самый низкий показатель в стране со 2 марта, пишет CNN.
Позже в марте от коронавируса умирали сотни человек в день, максимальное число летальных исходов составило 969 человек.
Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 224, половина из них зафиксирована в области Ломбардия. Более 20 человек заразились в Пьемонте и Эмилии-Романье, в остальных областях суточный прирост составляет менее 10 случаев, в семи случаев заболевания не отмечено.
По данным департамента гражданской защиты Италии, коронавирус стал причиной смерти в общей сложности 34,634 человек. Общее число инфицированных достигло 238,499. Выздоровели с начала пандемии 182,893 человек, за сутки - 440 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек.
Photo: Getty Images
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Парламент Армении в первом чтении принял проект о смещении председателя КС «За» проголосовали 89 депутатов
Из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19 Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня
22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван Вылет запланирован из аэропорта Домодедово в 18.00
Парламент Армении собирается обсудить проект о смещении председателя КС Внеочередное заседание назначено на 13:00