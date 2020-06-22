Из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19

PanARMENIAN.Net - Вскоре из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для содействия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают из офиса Главного комиссара по делам диаспоры Армении.

Группу возглавит известный французский врач армянского происхождения Лоран Папазян. В группе будет еще один врач-армянин.

Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня специальным рейсом Марсель-Ереван. 10 французских врачей уже осуществляют свою миссию в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич», Научном центре травматологии и ортопедии и инфекционном корпусе МЦ «Святая Богородица». Специализация врачей – анестезиологи-реаниматологи, они работают в основном в отделениях реанимации.

Офис главного комиссара по делам диаспоры в ответ на просьбу министерства здравоохранения РА осуществил эту инициативу при тесном сотрудничестве с USAID.

По состоянию на 22 июня, в Армении выявлено 20,588 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 10,980. Общее число выздоровевших составляет 9131. От последствий коронавируса умерли 360 человек, еще 117 зараженных - от других заболеваний.