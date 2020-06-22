В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
22 июня 2020 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии в стране.
По информации Оперативного штаба при кабинете министров, всего в стране выявлены 12,729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5776 человек, пишет «Эхо Кавказа».
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422,049 тестов.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Парламент Армении в первом чтении принял проект о смещении председателя КС «За» проголосовали 89 депутатов
Из Франции в Армению прибудет вторая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19 Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня
22 июня состоится очередной чартерный рейс Москва-Ереван Вылет запланирован из аэропорта Домодедово в 18.00
Парламент Армении собирается обсудить проект о смещении председателя КС Внеочередное заседание назначено на 13:00