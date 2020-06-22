В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
22 июня 2020 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии в стране.

По информации Оперативного штаба при кабинете министров, всего в стране выявлены 12,729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5776 человек, пишет «Эхо Кавказа».

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422,049 тестов.

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