СМИ: Конституционный суд Армении решил возобновить рассмотрение заявления Кочаряна
22 июня 2020 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 июня в Конституционном суде Армении было проведено заседание. Как сообщает «Айкакан жаманак», в повестку дня заседания в последний момент был добавлен вопрос возобновления рассмотрения заявления адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна.
Заявление адвокатов связано с конституционностью статьи 300.1 Уголовного кодекса РА, то есть с неприкосновенностью Кочаряна.
КС решил назначить рассмотрение заявления на 7 июля.
В июле 2019 года КС приостановил дело подсудимого по «делу 1 марта» Роберта Кочаряна и обратился за мнениями в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию. Ответы из обеих структур уже получены.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, обвиняют в свержении конституционного строя республики и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда в столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали - около 200.
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