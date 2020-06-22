СМИ: Конституционный суд Армении решил возобновить рассмотрение заявления Кочаряна

СМИ: Конституционный суд Армении решил возобновить рассмотрение заявления Кочаряна
22 июня 2020 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 июня в Конституционном суде Армении было проведено заседание. Как сообщает «Айкакан жаманак», в повестку дня заседания в последний момент был добавлен вопрос возобновления рассмотрения заявления адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна.

Заявление адвокатов связано с конституционностью статьи 300.1 Уголовного кодекса РА, то есть с неприкосновенностью Кочаряна.

КС решил назначить рассмотрение заявления на 7 июля.

В июле 2019 года КС приостановил дело подсудимого по «делу 1 марта» Роберта Кочаряна и обратился за мнениями в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию. Ответы из обеих структур уже получены.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, обвиняют в свержении конституционного строя республики и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда в столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали - около 200.

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