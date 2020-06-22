В Грузии за сутки зафиксировано 2 случая коронавируса

В Грузии за сутки зафиксировано 2 случая коронавируса
22 июня 2020 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 2 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 908.

Число выздоровевших пациентов выросло до 761. Активных пациентов осталось 133, еще 14 человек скончались.

В карантине находится 2662 человека, под наблюдением врачей – 255.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.

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