Десятки азербайджанцев и дагестанцев подрались в Норильске

PanARMENIAN.Net - В Норильске произошла массовая драка между уроженцами Азербайджана и Дагестана.

На кадрах видео с драки видно, что во дворе рядом с жилыми домами собралась толпа из нескольких десятков мужчин. Некоторые наносят друг другу удары ногами и руками. Однако когда на место прибывает машина полиции, участники драки разбегаются, пишет Lenta.ru.

Как сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел вечером 20 июня. Приехавшим на вызов сотрудникам полиции удалось задержать некоторых участников драки, в настоящее время решается вопрос об их привлечении к установленной законом ответственности. Полицейские продолжают поиски тех, кто скрылся с места происшествия, и опрашивают свидетелей.

По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве, отметили в УМВД. О пострадавших не сообщается.