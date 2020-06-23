Исследование: У переболевших коронавирусом антитела сохраняются только 2-3 месяца

PanARMENIAN.Net - У большинства переболевших коронавирусом людей уже через восемь недель уровень антител в организме снижается. Ученые из китайского Медицинского университета Чуцина опубликовали в журнале Nature Medicine статью об исследовании 37 бессимптомных случаев коронавирусной инфекции на материале пациентов из китайской провинции Ваньчжоу.

Они сравнили реакцию их антител с иммунным ответом 37 зараженных, у которых были симптомы, и обнаружили, что пациенты без симптомов обладают более слабым иммунным ответом, чем те, у кого присутствовали ярко выраженные симптомы.

Ученые обнаружили, что из тех, кто дал положительный результат на наличие антитела IgG, одного из основных типов антител, у более чем 90% через 2-3 месяца случилось резкое снижение антител в организме, пишет Reuters.

За восемь недель наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами. Количество антител снизилось до невыявляемого уровня в 40% бессимптомных случаев, по сравнению с 12.9% у симптомных.

Из результатов исследования следует, что повторные заражения - это просто вопрос времени, устойчивый иммунитет к вирусу, особенно у бессимптомно переболевших, не вырабатывается. А временного иммунитета хватает не более, чем на 2-3 месяца.

В мире число случаев коронавируса превысило 9 млн, скончались более 472 тысяч человек, вылечились более 4.5 млн.