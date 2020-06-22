Посольство Армении прекращает регистрацию граждан для возвращения из РФ
22 июня 2020 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФ с 22 июня прекращает онлайн-регистрацию граждан, желающих вернуться на родину. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook.
Отмечается, что регистрация прекращается из-за большого числа зарегистрировавшихся граждан. Речь идет о более чем 25,000 человек.
«В обусловленной пандемией ситуации, к сожалению, не рассматривается целесообразным обеспечение возвращения на родину чартерными рейсами всех желающих», - говорится в сообщении.
В ближайшем будущем до возобновления регулярных пассажироперевозок посольство продолжит работы по организации чартерных рейсов и обеспечению отправки на родину зарегистрировавшихся граждан. О расписании чартерных рейсов будет сообщено дополнительно.
Очередной чартерный рейс авиакомпании «Ред Вингс» из Москвы в Ереван состоялся 22 июня. После прибытия в Ереван граждане на 14 дней отправляются на самоизоляцию.
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