Парламент Армении окончательно принял проект о смещении председателя КС

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 июня на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении приняло проект закона о внесении поправок в Конституцию. «За» проголосовали 89 депутатов.

Проект, представленный 54 депутатами от правящего блока «Мой шаг», предлагает внести изменения в статью 213 Конституции Армении и заменить председателя Конституционного суда и судей.

В заседании приняли участие только депутаты блока «Мой шаг», оппозиционные партии «Процветающая Армении» и «Светлая Армения» отказались от участия в заседании.

Согласно проекту закона, пребывание в должности судей КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна будет прекращено, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян останется лишь на должности члена КС.

Также принята поправка, согласно которой решение не будет посылаться на утверждение президенту Армении Армену Саркисяну.

В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращаются».

Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.